Cristiano Ronaldo continua sem se apresentar na pré-temporada do Manchester United. O técnico dos red devils, Ten Hag, fez um ponto de situação sobre a situação do internacional português na última segunda-feira, ausente por «motivos familiares».



Bruno Fernandes assumiu não saber o que vai na cabeça do compatriota e desconhece se este quer deixar Old Trafford.



«Ronaldo? Não sei. Têm de lhe perguntar. Não quero envolver-me nisso. Temos de respeitar as decisões de toda a gente», começou por dizer o jogador de 27 anos, citado pelo Manchester Evening News.



«Não sei o que o Cristiano disse ao clube e ao treinador. Não sei o que vai na sua cabeça, mas temos de lhe dar espaço. Do que sabemos, ele teve alguns problemas familiares. Temos de dar-lhe espaço e de respeitá-lo», acrescentou.



Cristiano Ronaldo regressou na época passada ao Manchester United e marcou 24 golos em 38 partidas.