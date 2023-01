O treinador espanhol Raúl Caneda deu os exemplos das idas de Andrés Iniesta para o Japão (Vissel Kobe) e de Xavi Hernández para o Qatar (Al Sadd) para rejeitar a ideia de que a ida do português Cristiano Ronaldo para o Al Nassr, da Arábia Saudita, é dar um passo atrás na carreira.

«Engana-se porquê? Eu vi Iniesta, Xavi e Raúl irem para ligas menos fortes e ninguém disse que deram um passo atrás. O Cristiano vai ter o melhor contrato da história do futebol. Esse tipo de opiniões também influencia, como na dicotomia Messi-Cristiano. O Iniesta não foi ao Japão para comer sushi. Penso que o fez por dinheiro e o Xavi, no Qatar, fez um grande trabalho. Considerar que o Ronaldo dá um passo atrás, com quase 38 anos, é um pouco ridículo. Ainda é um pouco aquela visão europeia, em que às vezes acreditamos que somos o umbigo do mundo», defendeu, em declarações ao jornal espanhol As.

Questionado sobre se estava surpreendido com a contratação do Al Nassr, Caneda disse que «em parte sim, em parte não».

«Eu já sabia que, na Arábia Saudita, havia a intenção de dar uma dimensão maior ao campeonato e pelo dinheiro não ia ser, porque nesse sentido o potencial é tremendo. Além disso, falamos do campeonato mais importante da Ásia», expressou o técnico de 52 anos, que passou pelo Al Nassr de 2013 a 2016.