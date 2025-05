O treinador português Renato Paiva garantiu nada saber sobre a eventualidade de Cristiano Ronaldo reforçar o Botafogo, mas admitiu que, se tal fosse possível, o atual futebolista do Al Nassr seria bem-vindo no clube.

Depois do empate sem golos ante o Flamengo, para a nona jornada do Brasileirão, no domingo, Renato Paiva foi questionado sobre Ronaldo, na sequência de uma notícia avançada pelo jornal espanhol Marca, de que surgiu uma proposta de um clube do Brasil, para disputar o Mundial de Clubes. Ora, os clubes brasileiros participantes na competição são o Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo e o Fluminense.

«O Natal é só em dezembro, mas se viesse… não podes dizer que não a uma figura dessas. Eu não sei de nada, estou a responder à pergunta. Não sei de nada, não sei se se passa alguma coisa, juro que não sei, mas é como digo, os treinadores querem sempre mais e melhores jogadores», referiu Renato Paiva.

«O Ronaldo, mesmo com a idade que tem, continua a ser uma máquina de fazer golos e numa equipa que gera oportunidades atrás de oportunidades, um finalizador vem sempre bem. Agora, essa pergunta tem de ser feita noutra língua, não em português (risos). Os grandes jogadores são sempre bem-vindos, o Cristiano ou outro qualquer, desde que venham para agregar ao elenco que nós temos, que também é um elenco que me deixa muito satisfeito», concluiu o técnico português, atirando a questão para o dono do Botafogo, o norte-americano John Textor.