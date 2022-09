O diretor executivo da Juventus, Maurizio Arrivabene, abordou a saída do futebolista português Cristiano Ronaldo de Turim em agosto de 2021, admitindo que também não vê como «agradável» a situação do atleta nas últimas semanas, ao começar os jogos no banco de suplentes e depois de um mercado em que pairou, até final, a dúvida sobre uma saída do emblema inglês.

«Com Cristiano despedimo-nos com respeito mútuo. O que aconteceu no United não é mais um problema nosso», disse o dirigente, em declarações à DAZN, no fim-de-semana.

«Lamento vê-lo nesta solução que não é agradável para ele nem para a equipa, mas já não nos diz respeito», comentou.