Ole Gunnar Solskjaer juntou-se com Roy Keane, Gary Neville, Jamie Carragher e Ian Wright e abordou a passagem pelo Manchester United e a contratação de Cristiano Ronaldo no verão de 2021.



«A contratação de Cristiano Ronaldo? Foi tudo muito rápido. Nunca pensámos que ele estaria disponível. Quando se soube que ele iria deixar a Juventus, vários clubes queriam-no. Fiquei entusiasmado. O clube perguntou-me se queria que tentássemos e eu disse que sim. Sabíamos a qualidade que tinha, mesmo com 37 anos era o melhor marcador de golos do mundo. Foi a decisão certa na altura, mas não resultou para ambos», começou por dizer no podcast «Stick to Football».



«Começámos logo a pensar como iríamos pressionar e o que teríamos de adaptar. Começámos muito bem. O Cristiano é diferente do Martial, que era quem estava na frente, ou do Greenwood ou do Rashford. Quem mais sofreu com a chegada do Cristiano foi o Cavani. Ele já entendia a forma como jogámos», acrescentou.



O norueguês relatou que foi obrigado a mudar a abordagem da equipa e partilhou os problemas que teve na gestão do balneário e do próprio internacional português. «Ao fim do primeiro jogo parecia que ia resultar. Quando chegou, o Cristiano disse-me que queria jogar três em quatro jogos porque percebeu que estava a ficar velho. Mas quando o fiz, ele não gostou», lembrou, referindo-se ao empate caseiro frente ao Everton (1-1) no qual o avançado saiu na direção do túnel imediatamente após o apito final.



Solskjaer revelou ainda que o Manchester United esteve perto de contratar Jude Bellingham e Haaland.



«Bellingham sabia o que queria, queria ter minutos na primeira equipa. Ele tinha 17 anos e esteve a falar comigo, com o Sir Alex [Ferguson] e com o Cantona. Falei com ele e com os pais. Foi o miúdo de 17 anos mais maduro que já conheci», atirou para depois falar do compatriota.



«Trabalhei com o Haaland quase dois anos. Antes da minha chegada ao United, liguei ao clube e disse-lhes para o contratarem porque ele iria ser de topo mundial. Foi um junho ou julho de 2018, mas o clube recusou. Disseram-me que já tinham relatórios suficientes sobre os jogadores. Ele acabou por ir para o Salzburgo e disse-lhes novamente para o contratarem. Ninguém teria pago o valor da cláusula de rescisão nessa altura [20 milhões de euros]. Quem decidiu não o contratar? O United. Nunca fizemos propostas nem o comprámos antes. Depois de ele ter começado a marcar pelo Salzburgo, já lá estavam todos os clubes», afirmou.



Numa longa conversa, Solskjaer revelou ainda o dia em que soube que iria sair dos red devils. «Ao intervalo do jogo contra o Watford eu já sabia [que iria sair]. (...) Recebi uma mensagem no dia seguinte quando estava a deixar a minha mulher no aeroporto. Enviei-lhe uma mensagem a dizer que provavelmente iria com ele. Estive cinco minutos numa reunião e fui despedir-me dos jogadores», contou, acrescentando que «alguns jogadores deixaram de acreditar e de correr».



Solskjaer deixou o Manchester United em novembro de 2021 cerca de um ano antes da saída de Cristiano Ronaldo.