O futebolista português Cristiano Ronaldo mostrou-se «orgulhoso» por ser seguido por milhões de pessoas, em particular na rede social Instagram, comparando-se mesmo, em jeito de brincadeira, a «uma fruta apetitosa».

«É bom, sinto-me orgulhoso por isso, significa muito para mim, sou carismático, penso. Porquê eu? Para ser honesto, não só porque eu jogo bom futebol, mas o resto é relevante, tens de ser carismático, as pessoas têm de sentir alguma ligação a ti, ser bem parecido também ajuda (risos)», começou por dizer, na entrevista a Piers Morgan, cuja primeira parte foi transmitida na íntegra esta quarta-feira.

«Não sei a real razão, mas penso que sou carismático, sou uma fruta apetitosa, uma fruta que as pessoas querem trincar. Vamos dizer morango (risos), mas não sei a razão. Tenho coisas boas, mas tens de lidar com muitos obstáculos também. Cuido de quem gosta de mim, gosto de estar rodeado de pessoas que gostam de mim», continuou.

Questionado sobre se ele e Georgina pensam em ter mais filhos, Ronaldo disse: «Não penso nisso, mas nunca sabemos. Mas neste momento queremos desfrutar destes, vamos ver o futuro», apontou, falando ainda do possível casamento com a companheira.

«Não está nos meus planos agora, mas no futuro talvez. Eu mereço, ela merece», perspetivou.

«Recebi uma carta da família real, surpreendeu-me muito»

O português falou ainda do apoio que teve quando Georgina Rodríguez perdeu um dos bebés gémeos, numa altura em que foi homenageado em estádios adversários, como nos do Liverpool e do Arsenal.

«Eu recebi uma carta da família real também. Surpreendeu-me muito [ndr: a dar as condolências]. É por isso que respeito muito as pessoas inglesas, foram muito gentis para mim nesse momento, foi espetacular a forma como me trataram. Obrigado a toda a comunidade inglesa que apoiou nesse momento», sublinhou.