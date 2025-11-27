Cristiano Ronaldo está habituado a vencer troféus nos prémios Globe Soccer, entregues em Doha, nos Emirados Árabes Unidos, desde 2010. O astro português ganhou seis o prémio de melhor jogador do ano, a última em 2019, e por duas vezes foi nomeado melhor jogador do Médio Oriente, desde que ingressou no Al Nassr em janeiro de 2023.

Quase em todos os anos há lugar para uma distinção ao capitão da Seleção Nacional portuguesa, mas Ronaldo está prestes a perder a corrida para um troféu através de uma votação online.

Esta quinta-feira marca o encerramento da votação e o primeiro lugar está 'taco a taco' entre Cristiano Ronaldo e Riyad Mahrez, jogador do Al Ahli e rival de CR7 no campeonato doméstico. Pelas 16 horas, o argelino somava 38 por cento dos votos e Ronaldo 37.7 por cento.

A completar o pódio ficará Salem Al-Dawsari, capitão do Al Hilal. Mahrez, de 34 anos, cumpre a terceira temporada no clube saudita após uma carreira recheada de sucessos no Manchester City e Leicester, em Inglaterra.