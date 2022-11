O futebolista português Cristiano Ronaldo, atualmente no Manchester United, com 37 anos e às portas do que diz ser «provavelmente» o último Mundial pela seleção, assumiu que projeta jogar mais dois ou três anos.

Na segunda parte da entrevista a Piers Morgan, transmitida na íntegra esta quinta-feira, Ronaldo disse que 40 seria «uma boa idade» para terminar como profissional.

«Quero jogar mais dois, três anos no máximo, quero acabar com 40. Uma boa idade, mas não sei o futuro. Às vezes planeias uma coisa na tua vida, mas a vida é dinâmica e não sabes o que pode acontecer», afirmou.