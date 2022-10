O futebolista português Cristiano Ronaldo saiu chateado ao ser substituído no jogo ante o Newcastle, no domingo, mas teve um momento especial, ao reencontrar o seu primeiro treinador no Manchester United, Alex Ferguson.

«Sempre bom estar consigo, chefe», pode ler-se, numa mensagem publicada nas redes sociais do atleta português, na manhã desta segunda-feira.

Recorde-se que o jogo terminou empatado 0-0.