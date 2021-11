O antigo futebolista do Manchester United, Phil Neville, afirmou que o português Cristiano Ronaldo tem muito a agradecer-lhe pela transferência do Sporting para o clube inglês, em 2003.

Neville lembrou o jogo com o Sporting, da inauguração do atual Estádio José Alvalade, a 6 de agosto de 2003, no qual Cristiano Ronaldo foi titular e jogou 90 minutos no triunfo dos leões por 3-1, dando nas vistas ao ponto de levar o treinador Alex Ferguson a ficar convencido a uma contratação.

O atual treinador do Inter Miami entrou aos 59 minutos e recordou o quão difícil foi lidar com a marcação direta ao internacional português, então com 18 anos.

«Penso que o Cristiano tem muito a agradecer-me, porque eu joguei aquele jogo com o Sporting, quando ele dançou pela ala, passando por mim», afirmou, em declarações à Sky Sports, reproduzidas esta quinta-feira.

«Foi o jogo em que o contrataram. O Sir Alex [Ferguson] contratou-o no balneário. Eu joguei esse jogo. Testemunhei, em 90 minutos, alguém que iria ser muito especial, não há dúvidas disso e não é com frequência que dizes isto. Então, espero que ele venha ter comigo e me agradeça pelos esforços que fiz para que ele esteja onde está hoje», disse, em jeito de brincadeira.

Neville esteve duas épocas com Ronaldo no United, de 2003 a 2005, antes de sair para o Everton, clube no qual terminou a carreira de futebolista em 2013.