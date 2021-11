O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, não tem dúvidas de que a relação do futebolista português Cristiano Ronaldo com os golos vai ser para a vida, mesmo quando o jogador do United tiver 75 anos e retirado do futebol profissional.

«Penso que ele vai marcar golos a vida toda. Ele vai ter 75 anos, talvez esteja retirado, mas num churrasco ele vai jogar um jogo e vai marcar golos», disse Guardiola, em declarações à Sky Sports, na antevisão ao encontro entre United e City, da 11.ª jornada da Premier League, marcado para as 12h30 de sábado.

«O tipo de jogadores como ele ou como o Messi, o que fizeram - ou o que ele [Ronaldo] fez na última década - no futebol mundial, a marcar golos e golos e ajudar as suas equipas a ganhar, fala por ele mesmo», continuou o técnico catalão, reconhecendo que «é bom para a Premier League» que Ronaldo esteja de volta.

«O United pertence ao Cristiano e o Cristiano pertence ao United. É uma boa combinação, foi no passado e talvez vá ser no presente e no futuro», afirmou, ainda, respondendo de forma mais tímida quando questionado se Ronaldo esteve perto de ser reforço dos azuis de Manchester no último mercado de transferências.

«Têm de lhe perguntar-lhes [ndr: a Ronaldo e a Ole Gunnar Solskjaer]… têm de perguntar. O Ole disse que não conseguia imaginá-lo aqui. Acha que os dois estão felizes por se terem um ao outro? Isso é o mais importante», expressou.