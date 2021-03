O futebolista espanhol Álvaro Morata afirmou, na terça-feira, na concentração na seleção espanhola para a qualificação para o Mundial 2022, que vê Cristiano Ronaldo feliz na Juventus e que o grande problema é o português estar habituado a ganhar, algo que se perspetiva difícil em Turim na presente temporada.

A equipa comandada por Andrea Pirlo ganhou a Supertaça ao Nápoles, vai disputar a final da Taça de Itália a 19 de maio ante a Atalanta mas, por outro lado, foi eliminada da Liga dos Campeões pelo FC Porto nos «oitavos» e, no campeonato, está no terceiro lugar, a dez pontos do líder Inter de Milão e a quatro do Milan.

«[Ronaldo] está habituado a jogar cinco ou seis finais da Liga dos Campeões. Não é uma coisa da Juventus. Eu vejo-o feliz ali. Está contente com o grupo. O problema e estar habituado a ganhar», afirmou o colega de equipa de Ronaldo, em declarações à Cadena SER, lembrando que todos criticaram a eliminação da prova europeia, mas que ninguém tem todos os títulos conquistados pelo atleta luso.

«No fim, criticaram-nos a todos. O que se passa é que ninguém tem todos os títulos que o Cristiano tem. É claro que afeta-nos a todos e quem disser que não, mente. Eu sou o primeiro a saber que me criticam», afirmou.

Sobre se Ronaldo terá vontade de sair da Juventus, Morata não vê a questão pelo lado do clube. «Eu creio que a sensação é igual, seguramente que se fosse noutro clube estaria igual», disse.