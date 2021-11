O antigo futebolista Louis Saha, que jogou com Cristiano Ronaldo entre 2003 e 2008 no Manchester United, diz que quem tem o português como colega de equipa e não gosta dele, é porque não tem ambição de ganhar e é preguiçoso.

«O Ronaldo é um homem de família. Se não gostas dele quando o tens como colega de equipa, é porque és preguiçoso ou não queres ganhar. É tão simples como isto. Não consegues desgostar dele», afirmou o francês, de 43 anos, em declarações à Sport Integrity Global Alliance (SIGA), organização na qual é membro do Conselho Consultivo para a Europa.

«Quando estás ao lado dele, sentes-te como uma criança, porque ele mostra tanta maturidade que tu ficas impressionado. Lembro-me de um dia em que o Cristiano me viu a trabalhar no duro, mas não estava a jogar com um sorriso. Ele, mais novo do que eu, disse-me: Louis, tu és melhor quando sorris. Por favor, sorri. Dez ou onze anos depois ainda me lembro disso», disse Saha, que falou também do retorno do português ao Manchester United.

«Penso que, agora, o Solskjaer pode estar muito feliz com a sua transferência, porque o Cristiano Ronaldo é como um extraterrestre. É alguém que pode jogar em qualquer lugar, em qualquer equipa do mundo. Ele vai marcar golos em qualquer campeonato. Ele tem dedicação e sacrifício. Não há ninguém como ele e, definitiva e obviamente, quando olhas para os atletas mais influentes do mundo, aí está Cristiano Ronaldo. Não é só futebol. Muitas pessoas veem como ele vive, a sua nutrição e como ele respeita a família», sublinhou Saha.