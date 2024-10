Ao oitavo jogo sob comando de Stefano Pioli, o Al Nassr não ganhou. O responsável por travar o vice-campeão saudita foi o Al Kholood (3-3), 16.º classificado da Liga do país.



Sem Cristiano Ronaldo - não esteve sequer na ficha de jogo -, o Al Nassr teve um início de jogo desastroso e aos 12 minutos sofreu o 1-0 da autoria de Maolida. Com Otávio em campo toda a partida, o conjunto forasteiro respondeu de pronto ao golpe sofrida e igualou a contenda com um golo de Laporte (16).



O Al Nassr subiu os níveis de intensidade e começou a criar problemas ao Al Kholood. Foi, sem surpresas, que o vice-campeão saudita consumou a reviravolta no jogo - marcou o ex-Benfica Talisca. Mas o jogo estava frenético e na resposta Maolida bisou e deixou tudo empatado.



A tarde não estava a correr de feição ao Al Nassr que perdeu, em cima do intervalo, Aymeric Laporte por lesão. O conjunto forasteiro criou, de resto, várias ocasiões para chegar a nova vantagem, mas esbarrou num inspiradíssimo Marcelo Grohe.



Quem não marca, habilita-se a sofrer. E assim foi. À entrada para os vinte minutos finais, Jackson Muleka devolveu a vantagem ao Al Kholood e deixou o Al Nassr em apuros. O emblema de Riade conseguiu, ainda assim, evitar a derrota graças a um penálti de Talisca, aos 90+4.



O Al Nassr soma 18 pontos e é terceiro classificado, a dois do Al Ittihad e do Al Hilal, campeão em título que apenas joga este sábado. Por sua vez, o Al Kholood é 14.º com seis pontos.