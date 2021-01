Foi sofrido, mas a Juventus apurou-se esta quarta-feira para os quartos de final da Taça de Itália, ao vencer na receção ao Génova, por 3-2 (veja aqui o filme e os golos do jogos).

Com Cristiano Ronaldo no banco, assim como Félix Correia, foi Kulusevski a brilhar no ataque bianconero: o jovem sueco abriu o marcador logo aos dois minutos, e assistiu de forma sublime Morata para o 2-0, aos 23 minutos.

Só que a equipa de Andrea Pirlo deixou-se dormir no pedaço, como costuma dizer-se, e permitiu o empate aos visitantes. Czyborra reduziu ainda na primeira parte, aos 28 minutos, e Melegoni fez o 2-2 a 15 minutos dos 90, com um grande golo.

Pirlo teve então de chamar a artilharia pesada – leia-se Cristiano Ronaldo – e foi já com o português em campo que a Juve chegou ao triunfo, no prolongamento. Coube ao jovem Rafia, em estreia na equipa principal, a fazer o golo da vitória, aos 105 minutos.

Na próxima eliminatória, o emblema de Turim vai defrontar o vencedor do encontro entre o Sassuolo ou a SPAL.

Mais cedo, o Nápoles, sem Mário Rui, triunfou na receção ao Empoli, por 3-2: Di Lorenzo (18m), Lozano (38m) e Petagna (77m) marcaram para os napolitanos, Bajrami (33m e 68m) anotou os dois golos da formação forasteira.