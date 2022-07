Cristiano Ronaldo continua sem se apresentar na pré-época do Manchester United por «motivos pessoais». Invariavelmente o internacional português voltou a ser um dos temas da conferência de imprensa de Ten Hag.



O técnico dos «reds» mostrou-se ansioso no regresso do avançado à equipa e garantiu que não está preocupado com a sua ausência.



«Preocupação em relação ao Ronaldo não voltar? Claro, mas preocupação talvez não seja a palavra certa. Estou focado nos jogadores que estão cá e que estão a trabalhar muito bem e em boa forma. Vou focar-me nisso. Mal posso esperar que ele [Ronaldo] chegue para o integrarmos», referiu o neerlandês.