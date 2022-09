Cristiano Ronaldo estreou-se a marcar na época 2022/23. O internacional português fez, de penálti, o 2-0 na vitória do Manchester United contra o Sheriff, numa partida da segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa.



No final da partida, o técnico dos red devils abordou a prestação do avançado. «Ele está total comprometido com o projeto e com a equipa. Está totalmente envolvido. Ele está a conseguir construir ligações à sua volta [em campo] e estou feliz por isso», referiu Ten Hag, citado pelos meios de comunicação do clube.