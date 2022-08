Cristiano Ronaldo voltou a ser suplente utilizado na equipa do Manchester United. Depois da vitória em Southampton, Erik Ten Hag não assegurou a continuidade do internacional português no plantel, embora tenha assumido que este está nos seus planos.



«Se Ronaldo vai ficar? Não posso dizer isso. Planeámos a época com ele e seguiremos o plano. Se algum bom jogador estiver livre, vamos atacá-lo. Queremos fortalecer a equipa e vamos estar alerta até ao final do mercado de transferências», referiu, aos microfones da BT Sports.



Cristiano Ronaldo é um dos nomes que promete agitar o mercado de transferências e já foi associado a inúmeros clubes europeus. Para já, continua ao serviço dos red devils.