O presidente dos EUA, Donald Trump, deixou uma mensagem dirigida ao futebolista português Cristiano Ronaldo, horas antes de, este sábado, começar a Major League Soccer (MLS), o principal campeonato de futebol do país.

«Cristiano Ronaldo, és o maior de todos os tempos, precisamos de ti na América. Põe-te a andar agora. Precisamos de ti rapidamente», pode ver-se, na mensagem publicada, através do TikTok.

O motivo das palavras de Trump não é claro, embora o campeonato da MLS arranque este sábado.

A seguir à mensagem, publicada na conta oficial de Donald Trump – e que já muitos internautas questionam se é gerada por inteligência artificial (IA), apesar de publicada no perfil de Trump.

De recordar que, em novembro, Ronaldo integrou uma comitiva liderada pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, recebida por Trump na Casa Branca. O vídeo das últimas horas termina mesmo com Trump e Ronaldo a darem toques com uma bola, em imagens geradas por IA e que já tinham sido divulgadas na altura dessa visita.