Tudo igual na luta pelo título de campeão saudita.



O Al Nassr esteve a perder por 2-0 contra o Al Shabab, mas conseguiu uma reviravolta espetacular e venceu por 3-2 com Cristiano Ronaldo a marcar o golo do triunfo.



Em casa do vice-líder da prova, o Al Shabab, que tem nomes como Banega, Krychowiak e Santi Mina, mostrou por que razão ocupa o terceiro lugar. Depois de um início de encontro dividido, os forasteiros abriram o marcador por Guanca, de penálti, que puniu uma mão na bola de Luiz Gustavo na área.

Um quarto de hora depois, o jogador argentino ampliou a vantagem do Al Shabab com um belo golo de fora da área após passe de Santi Mina. Ainda antes do intervalo, uma perda de bola infantil em plena grande área, permitiu ao ex-Benfica Talisca encurtar distâncias (1-2).

O Al Nassr surgiu diferente no segundo tempo e não precisou de muito tempo para igualar a contenda. Ao sexto minuto da etapa complementar, Ghareeb fez, um remate à meia-volta, o dois igual e relançou o jogo.



Depois, foi a vez de Cristiano Ronaldo aparecer na partida. Após um cabeceamento à trave na primeira parte, o internacional português soltou-se da marcação adversária, deixou o ex-Moreirense Iago para trás e rematou em jeito para o fundo da baliza do Al Shabab. Belo golo do avançado de 38 anos que chegou ao 14.º golo em 14 jogos na Liga saudita.

O Al Nassr agarrou-se à vantagem no marcador, mas esteve perto de sofrer a igualdade num excelente trabalho do ex-Santa Clara, Carlos Júnior: o remate saiu a rasar a baliza de Rossi.

Com este triunfo, o Al Nassr continua a três pontos do líder Al Ittihad à entrada para as duas jornadas finais. À mesma hora, a equipa orientada pelo português Nuno Espírito Santo derrotou o Al Batin, último classificado, por 1-0 graças a um golo de Romarinho.

O Al Ittihad está a um triunfo do título, podendo celebrar essa conquista no próximo fim de semana frente ao Al Feiha.