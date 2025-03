Rafael van der Vaart, antigo internacional neerlandês, considerou que Ronaldo foi dos melhores com quem já jogou. Contudo, o ex-médio entende que foi melhor tecnicamente do que o craque português.

«Claro que tenho de mencionar o Ronaldo porque joguei com ele durante um ano no Real Madrid. Vê-se de muito perto o quão especial ele é, o esforço que faz todos os dias», disse, em declarações ao talkSPORT.

«Eu não era um jogador assim. Gostava de sair, de gozar a vida. Mas ele estava no ginásio a treinar duas ou três vezes por dia, a recuperar, e depois marcava golos. Tenho um filho com 18 anos que joga no Ajax sub-19 e dou sempre o exemplo do Ronaldo porque ele nunca estava satisfeito», admitiu.

«Quando marcava um golo ao fim de dez minutos, pensava: "Pronto, fizemos um bom jogo e agora posso desfrutar". Ele não estava [satisfeito]. Quando marcava três golos, queria marcar quatro, o que é uma grande qualidade - e continua a fazê-lo com a idade que tem.»

Van der vaart foi ainda questionado sobre se a força mental era o fator que separava jogadores como Ronaldo dos restantes. «Sem dúvida, porque se me perguntarem quem tem melhor técnica, eu ou o Ronaldo, eu diria que sou eu em termos de primeiro toque e de passe.»

«Mas ele estava tão em forma e tão concentrado em marcar golos e ganhar coisas. Eu entrava em campo e quando estava 3-3 ou 4-4, preferia isso a uma vitória por 1-0. A sua forma de pensar é a maior diferença», concluiu.

Van der Vaart passou por clubes como Ajax, Hamburgo, Real Madrid, Tottenham, Real Betis, Midtjylland e Esbjerg. Recorde-se também que foi o primeiro Golden Boy, em 2003.