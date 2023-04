O internacional português Cristiano Ronaldo marcou dois golos na goleada do Al Nassr em casa do Al Adalah, por 5-0, na 22.ª jornada do campeonato saudita.

No primeiro jogo após a paragem para os jogos das seleções, Ronaldo foi mais uma vez titular, assim como o ex-Benfica Anderson Talisca, que também bisou no encontro.

Desde cedo, o Al Nassr assumiu as despesas do jogo, que na primeira parte foi jogado praticamente apenas no meio-campo do Al Adalah. Apesar da maior posse de bola, a equipa comandada por Rudi García sentiu dificuldades para criar ocasiões de golo. Contudo, aos 40 minutos, Aljamman derrubou Al-Amri na área e, após ser informado pelo VAR, o árbitro da partida foi ver as imagens e confirmou o penálti.

Ronaldo assumiu a responsabilidade da marca dos 11 metros, atirou forte e colocado e fez o 1-0.

Foi preciso esperar pelo segundo tempo para se assistir a mais golos. Aos 55 minutos, num golpe que surpreendeu tudo e todos, Talisca aplicou um remate de longa distância e dilatou a vantagem do Al Nassr.

O brasileiro esteve também envolvido no lance do 3-0, o bis de Ronaldo (66m). Talisca serviu o português no corredor esquerdo, CR7 encarou Al-Haydar, acelerou, e rematou em força com a bota esquerda.

Ronaldo já leva 11 golos no campeonato saudita em nove partidas.

O ex-Benfica não quis ficar atrás do internacional luso e, aos 78 minutos, também completou um bis, num gesto de classe. Talisca correu na diagonal, Ayman Yahya fez um belo passe e o brasileiro, na cara de Mijatovic, picou a bola, que acabou no fundo das redes.

Depois da assistência, Ayman Yahya marcou mesmo. Já no oitavo minuto de descontos, Talisca tentou novo chapéu a Mijatovic, o montenegrino defendeu mas, na recarga, o médio saudita fechou a contagem.

Com este triunfo, o Al Nassr mantém-se na segunda posição do campeonato saudita, com 52 pontos, menos um do que o líder Al Ittihad, comandado por Nuno Espírito Santo, e que à mesma hora venceu na receção ao Damac, por 3-0.

Por seu turno, o Al Adalah, que contou com o português Pedro Eugénio como titular, é 17.º e penúltimo classificado, com 17 pontos.