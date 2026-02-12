Internacional
VÍDEO: Cristianinho mostra os seus dotes técnicos
Filho de Cristiano Ronaldo deu nas vistas, esta quinta-feira, antes e durante o jogo com o Japão
Integrado na Seleção sub-16 portuguesa que por estes dias participa no Torneio Internacional do Algarve, Cristianinho Jr exibiu os seus atributos técnicos durante o aquecimento para o jogo com o Japão.
O filho de Cristiano Ronaldo começou a partida no banco, mas entrou logo ao minuto 27 para o lugar de Rafael Cabral, acabando por assistir José Garrafa para o 2-0, na segunda parte. Portugal venceu o encontro por 3-0.
Aos 15 anos, Cristianinho Jr atua nos escalões jovens dos sauditas do Al Nassr.
