Cristiano Ronaldo abriu o marcador na partida entre o Al Nassr e o Al Khaleej, jogo da 12.ª jornada da Liga saudita.



O internacional português recebeu a bola à entrada da área, simulou o remate e livrou-se de um adversário antes de rematar com a bola a fugir do guarda-redes contrário. Foi o 12.º golo do capitão da seleção nacional só no campeonato da Arábia Saudita.



Siga o jogo ao minuto



O Al Khaleej é, lembre-se, orientado por Pedro Emanuel e conta com os portugueses Ivo Rodrigues, Pedro Rebocho e Fábio Martins.



Veja: