Um bis de Cristiano Ronaldo, o oitavo desta época, permitiu à Juventus vencer o Inter de Milão em San Siro, por 2-1, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Itália, esta terça-feira.

Um triunfo com reviravolta, consumada ainda na primeira parte, após um golo madrugador por parte da equipa comandada por Antonio Conte.

Aos nove minutos, Lautaro Martínez concluiu na área, em antecipação a De Ligt, batendo Buffon, que ficou um pouco mal na fotografia ao ver a bola escapar-lhe à sua frente. Tudo começou em Alexis, que segurou bem a bola até à entrada de Barella para o cruzamento.

Só que Cristiano Ronaldo haveria de aparecer novamente para decidir os problemas da Juventus. A diferença feita por Lautaro durou até aos 26 minutos, altura em que Ronaldo fez o empate de grande penalidade. Um lance resultante de uma falta sobre Cuadrado, assinalada após recurso ao vídeo-árbitro.

Depois, aos 35 minutos, Ronaldo aproveitou da melhor forma um desentendimento entre Skriniar e Handanovic, ultrapassou o guarda-redes na esquerda, à entrada da área, atirando a contar: a bola ianda bateu no poste, mas entrou mesmo. Já são 22 golos em 23 jogos oficiais em 2020/2021 para o português.

Na segunda parte, Buffon negou as melhores ocasiões que pertenceram ao Inter, que teve ainda uma grande ocasião por Lautaro, cortada por Demiral perto da hora de jogo, já com Buffon fora do lance. Já Ronaldo foi substituído aos 76 minutos, abanando a cabeça na altura da troca por Morata.

Independentemente das substiuições, o 1-2 não se alterou e a Juventus já vê mais perto a final da Taça de Itália.

A segunda mão está marcada para a próxima terça-feira, 9 de fevereiro, em Turim. Um jogo para o qual o Inter não vai poder contar com Vidal e Alexis, por castigo – viram o amarelo esta noite e estavam em risco - mas no qual já terá Achraf Hakimi e Romelu Lukaku.