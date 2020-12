A Juventus bateu com reviravolta o Torino (2-1), no «derby della mole», da décima jornada da Serie A.



Cristiano Ronaldo, que foi homenageado antes da partida, fez uma exibição cinzenta, à semelhança de toda a equipa e Vecchia Signora. Previsível, sem ideias e sem capacidade para assustar Sirigu. O golo do rival da cidade surgiu aos nove minutos por N'Koulou na sequência de um ressalto após um canto.



Já depois de o VAR ter invalidado um golo a Cuadrado, Pirlo introduziu McKennie e Alex Sandro. Pouco depois, o internacional norte-americano aproveitou um belo cruzamento do colombiano e cabeceou para o fundo da baliza de Sirigu (77m).



No penúltimo minuto da partida, Cuadrado voltou a ser protagonista ao cruzar o cabeceamento certeiro de Leo Bonucci.



Com esta vitória, a Juventus chegou provisoriamente ao segundo lugar e está a três pontos do líder AC Milan. Por seu turno, o Torino é 18.º e está em zona de descida.