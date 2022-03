Old Trafford rendeu-se à exibição memorável de Cristiano Ronaldo frente ao Tottenham.



Aquando da sua saída, aos 83 minutos, praticamente todo o estádio entoou o nome do internacional português conforme ilustra o vídeo divulgado por um jornalista brasileiro nas redes sociais.



Não era para menos, visto que o avançado marcou um hat-trick frente aos spurs que permitiu aos red devils voltarem aos triunfos, além de se ter tornado no melhor marcador de sempre em competições oficiais.



Veja: