VÍDEO: Ronaldo assiste, Félix marca e Al Nassr de JJ está na final da Supertaça
Portugueses cruciais na vitória frente ao Al Ittihad
O Al Nassr está na final da Supertaça da Arábia Saudita após vencer o Al Ittihad por 2-1, na meia-final. João Félix brilhou, Ronaldo assistiu e Jorge Jesus entrou a vencer.
O jogo começou melhor para a equipa de Jorge Jesus e aos 10 minutos já venciam por 1-0. Brozovic avançou pela esquerda, cruzou com força e Mané rematou de primeira para a baliza. O guardião adversário ainda defendeu, mas não evitou o desaire.
Logo de seguida, o Al Ittihad empatou. Diaby subiu vários metros e passou rasteiro para Bergwijn, que não vacilou e finalizou.
Porém, numa altura em que até estava por cima do jogo, aos 23 minutos, o Al Nassr viu-se reduzido a 10 unidades. Mané, que minutos antes tinha sido herói, pisou o guarda-redes do Al Ittihad e foi tomar banho mais cedo, algo que não agradou a Jorge Jesus.
CONFIRA AQUI TODO O FILME DA PARTIDA
Na segunda parte, aos 61 minutos, a dupla portuguesa do Al Nassr apareceu e fez o 2-1. Cristiano recebeu um excelente passe na profundidade e na cara do guarda-redes serviu João Félix, que agradeceu e apenas teve de encostar.
CR7 assiste João Félix para o 2-1 do Al-Nassr 🇵🇹#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #SupertaçaSaudita #AlNassr #AlItthihad pic.twitter.com/ldDohOfYxu— sport tv (@sporttvportugal) August 19, 2025
Minutos depois, Félix voltou a estar em destaque e fez mesmo o 3-1, após passe milimétrico de Brozovic, mas CR7 tinha cometido uma falta no início do lance e o VAR acabou por anular. Até ao final da partida, o Al Ittihad pouco fez e apenas teve uma oportunidade de verdadeiro perigo.
Ronaldo e João Félix foram titulares no Al Nassr. Danilo começou de início pelo Al Ittihad.
Com este resultado, o Al Nassr fica à espera do vencedor da partida entre o Al Ahli e o Al Quadisiya.