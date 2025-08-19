O Al Nassr está na final da Supertaça da Arábia Saudita após vencer o Al Ittihad por 2-1, na meia-final. João Félix brilhou, Ronaldo assistiu e Jorge Jesus entrou a vencer.

O jogo começou melhor para a equipa de Jorge Jesus e aos 10 minutos já venciam por 1-0. Brozovic avançou pela esquerda, cruzou com força e Mané rematou de primeira para a baliza. O guardião adversário ainda defendeu, mas não evitou o desaire.

Logo de seguida, o Al Ittihad empatou. Diaby subiu vários metros e passou rasteiro para Bergwijn, que não vacilou e finalizou.

Porém, numa altura em que até estava por cima do jogo, aos 23 minutos, o Al Nassr viu-se reduzido a 10 unidades. Mané, que minutos antes tinha sido herói, pisou o guarda-redes do Al Ittihad e foi tomar banho mais cedo, algo que não agradou a Jorge Jesus.

CONFIRA AQUI TODO O FILME DA PARTIDA

Na segunda parte, aos 61 minutos, a dupla portuguesa do Al Nassr apareceu e fez o 2-1. Cristiano recebeu um excelente passe na profundidade e na cara do guarda-redes serviu João Félix, que agradeceu e apenas teve de encostar.

Minutos depois, Félix voltou a estar em destaque e fez mesmo o 3-1, após passe milimétrico de Brozovic, mas CR7 tinha cometido uma falta no início do lance e o VAR acabou por anular. Até ao final da partida, o Al Ittihad pouco fez e apenas teve uma oportunidade de verdadeiro perigo.

Ronaldo e João Félix foram titulares no Al Nassr. Danilo começou de início pelo Al Ittihad.

Com este resultado, o Al Nassr fica à espera do vencedor da partida entre o Al Ahli e o Al Quadisiya.