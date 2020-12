Nova vitória da Juventus e mais um bis de Cristiano Ronaldo. A equipa de Andrea Pirlo foi ao Ennio Tardini golear o Parma por 4-0, este sábado, em jogo da 13.ª jornada da Serie A italiana.

Depois do empate ante a Atalanta, num jogo em que Cristiano Ronaldo desperdiçou uma grande penalidade, a Juventus assinou uma exibição segura e contou com o português numa noite assertiva e inspirada.

São agora 16 golos em 13 jogos oficiais pela equipa transalpina em 2020/2021 para Ronaldo, que assinou o sexto bis da época pelo clube.

Morata fez, primeiro, de homem das assistências ante a equipa do português Bruno Alves, que foi titular no Parma. Em três minutos, o espanhol assistiu duas vezes de forma exímia para os dois primeiros golos.

Ao minuto 23, cruzou para Kulusevski aparecer na passada e rematar de primeira para o fundo da baliza. Aos 26 minutos, fez um cruzamento soberbo para Cristiano Ronaldo, que com um salto impressionante – o lateral-esquerdo Gagliolo ficou a ver – cabeceou para o fundo da baliza, assinando o 0-2 no marcador.

O terceiro golo da Juventus foi de novo apontado por Ronaldo, num remate cruzado de pé esquerdo, após passe de Ramsey. Os visitantes ainda marcaram novamente pouco depois, por De Ligt, mas o lance foi imediatamente anulado, por fora-de-jogo.

Cristiano Ronaldo foi substituído aos 82 minutos, por Chiesa, vendo já do banco o 0-4 final, num cabeceamento forte e colocado de Morata, ao minuto 85.

A Juventus volta às vitórias e continua sem derrotas na competição, tal como o líder Milan, que visita o Sassuolo no domingo. A equipa de Pirlo está no terceiro lugar, soma 27 pontos, iguala à condição o Inter e fica a um do Milan, embora com mais um jogo que ambos os rivais. Descola ainda da Roma de Paulo Fonseca, que tem 24 pontos, mas que também só entra em campo no domingo, ante a Atalanta.

O salto de Ronaldo para o 0-2:

O terceiro golo da Juventus, bis de Ronaldo: