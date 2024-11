O Al Nassr venceu o Al Gharafa esta segunda-feira, por 3-1, em Doha, no Qatar, em jogo da 5.ª jornada da Liga dos Campeões asiática, com Cristiano Ronaldo em destaque: o português bisou e chegou aos 913 golos na carreira, no jogo ante a equipa treinada por Pedro Martins.

A primeira parte teve várias aproximações que podiam ter dado golo por parte do Al Nassr, com Cristiano Ronaldo em evidência. No entanto, quando não falhou a bola por poucos centímetros, encontrou a oposição dos adversários e também do guarda-redes Sergio Rico.

Do lado do Al Gharafa, com Brahimi a tentar desequilibrar, destaque para a ocasião criada pelo argelino e que abriu caminho ao remate de Kechrida, para defesa de Bento, aos 20 minutos.

Foi preciso esperar pela segunda parte, mas não muito tempo, para ver golos: logo aos 49 segundos de jogo, Cristiano Ronaldo inaugurou o marcador, de cabeça, após cruzamento de Sultan Al-Ghannam.

O 2-0 surgiu por Ângelo Gabriel, aos 58 minutos. Assistido por Otávio, o jovem brasileiro driblou o guarda-redes Sergio Rico e rematou para o fundo da baliza, na pequena área.

Seis minutos depois, Cristiano Ronaldo bisou para o 3-0 e deu mais solidez à vantagem do Al Nassr, com o seu 913.º golo na carreira. A passe de Ângelo, Ronaldo finalizou com um remate forte e colocado na área (64m).

Ronaldo foi, depois, um dos três jogadores substituídos aos 74 minutos, tal como Simakan e Ângelo (entraram Lajami, Ghareeb e Wesley) e o Al Gharafa marcou logo a seguir, pelo avançado espanhol Joselu, aos 75 minutos, com um remate de pé direito, na área.

A equipa da casa acabou o jogo reduzida a dez jogadores, por expulsão de Seydou Sano, aos 84 minutos, por acumulação de cartões amarelos.

Na classificação, o Al Nassr, que agora leva quatro vitórias e uma derrota, ascende ao 2.º lugar do grupo Oeste, com 13 pontos, a dois do líder Al Ahli e com mais um do que o Al Hilal treinado por Jorge Jesus, que tem 12 pontos, mas menos um jogo disputado. O Al Gharafa continua em zona de apuramento (oito primeiros), com quatro pontos, mas à condição, no 6.º lugar.

Horas antes, o Al Ain, treinado por Leonardo Jardim, perdeu precisamente ante o Al Ahli (1-2) e continua no 12.º e último lugar a Oeste, com um ponto.