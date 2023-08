Ao terceiro jogo, a primeira vitória. Depois de uma entrada em falso no campeonato saudita, o Al Nassr conseguiu o primeiro triunfo na visita ao terreno do Al Fateh (5-0), numa partida da jornada três da prova.



Recrutado na segunda-feira ao FC Porto, Otávio foi lançado de início por Luís Castro assim como Aymeric Laporte, anunciado como novo jogador do vice-campeão saudita na passada quarta-feira. No entanto, foi Cristiano Ronaldo quem protagonizou os momentos mais especiais da primeira parte.



O internacional português assinou um golo e uma assistência na primeira metade. O capitão do Al Nassr isolou Mané com um toque precioso de calcanhar e com classe, o senegalês picou perante a saída do guardião adversário.



Volvidos 11 minutos, foi a vez de CR7 inscrever o seu nome na lista dos melhores marcadores com uma cabeçada certeira.

Além dos golos, o Al Nassr poderia ter construído um resultado mais folgado na primeira metade. Otávio, por exemplo, esteve perto de marcar em duas ocasiões.



Na segunda metade o ritmo de jogo caiu ligeiramente, mas ainda assim o Al Nassr chegou ao 3-0 novamente por Cristiano Ronaldo. Ghareeb fugiu à defesa do Al Fateh e serviu o português para um dos golos mais fáceis da carreira.



O Al Fateh nunca desistiu apesar da diferença de qualidade entre as duas equipas e esteve perto de encurtar a diferença no marcador. Na melhor ocasião da formação de Bilic no encontro, Zelarayan atirou ao poste e na resposta... Mané bisou - novamente Ghareeb na assistência.



Cristiano Ronaldo, insaciável, continuou à procura do hat-trick e conseguiu-o já no período de descontos. Uma noite em cheio para o português!



O Al Nassr somou os primeiros pontos na Liga saudita e está no 11.º lugar a seis pontos do duo de líderes composto por Al Ittihad e Al Ahli. Já o Al Fateh perdeu pela primeira vez e está no oitavo posto.