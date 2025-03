Uma primeira parte eficaz bastou ao Al Nassr para levar de vencida um Al Kholood (3-1) intermitente, que andou sempre entre o empolgante no ataque e um desnorte evidente na defesa da sua baliza. Cristiano Ronaldo liderou a fuga para a vitória da sua equipa com o 928.º golo da carreira, mas também foi notícia pela forma como reagiu no momento em que foi substituído.

Ao longo da primeira parte, a qualidade dos avançados do Al Nassr fez toda a diferença no que ao marcador diz respeito. Cristiano Ronaldo (4m), Sadio Mané (26m) e John Durán (41m) aproveitaram a frágil oposição dos defesas do Al Kholood para baterem um desamparado Marcelo Grohe.

Pisando muitas vezes zonas mais recuadas do terreno, Ronaldo teve uma influência mais efetiva na qualidade do jogo ofensivo do Al Nassr, iniciando muitas das jogadas perigosas da equipa de Riade. O lance que resulta no 2-0 é um exemplo perfeito disso.

Por seu turno, o Al Kholood, décimo classificado da Liga saudita, mostrou ser uma equipa desequilibrada, em que um setor recuado pouco fiável contrastava com uma linha ofensiva muito interessante, composta por Collado, Maolida, Al Hammami e Muleka. Bento, guarda-redes do Al Nassr, teve mesmo de se aplicar num par de situações para evitar males maiores na sua baliza. Pelo meio, Maolida viu um golo ser-lhe anulado.

Após o intervalo, a equipa do Al Nassr entrou numa espiral de contrariedades que só não tiveram consequências mais graves pelo conforto do resultado construído no primeiro tempo.

Tudo começou na expulsão de Nawaf (57m), seguindo-se a saída prematura do jogo de Cristiano Ronaldo, que não ficou nada satisfeito com a decisão do seu treinador, Stefano Pioli, e o golo do Al Kholood, num lance infeliz de Lajami, que desviou para a sua baliza um remate de Muleka.

Houve ainda um golo anulado a Sadio Mané (79m), por falta sobre Al Shamrani. Mais um episódio numa segunda parte para esquecer do Al Nassr, que não o impediu de voltar aos triunfos na Liga saudita, dois jogos depois.

O triunfo na 25.ª jornada permite ao conjunto de Riade igualar o Al Qadisiya, que perdeu nesta sexta-feira frente ao Damac (1-0), na terceira posição da tabela classificativa.