O futebolista português Cristiano Ronaldo deu a camisola ao compatriota Fábio Martins no final do jogo entre o Al Nassr e o Al Khaleej, na segunda-feira e, momentos depois, acabou visivelmente irritado com a abordagem de um elemento da equipa adversária para uma fotografia.

No caminho para os balneários, como é possível ver pelas imagens da SSC Sports, um elemento do corpo técnico do Al Khaleej seguiu Ronaldo, colocou-lhe a mão esquerda no ombro direito e procurou uma “selfie” com o português.

Ronaldo parece não ter gostado da abordagem e fez um gesto para o elemento do Al Khaleej lhe largar o braço.