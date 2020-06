A Juventus recebeu e goleou a Lecce esta sexta-feira, por 4-0, no jogo inaugural da 28.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana de futebol.

Cristiano Ronaldo voltou a estar em destaque no encontro, com um golo e duas assistências no triunfo, construído já em superioridade numérica por parte do emblema de Turim e na segunda parte.

A primeira parte ficou marcada pela expulsão, com cartão vermelho direto, de Lucioni, aos 32 minutos. O jogador da Lecce perdeu a bola no meio-campo defensivo para Bentancur – que iria isolar-se – travou o médio da Juventus e saiu mais cedo de jogo.

Na segunda parte, Dybala abriu o marcador ao minuto 53, num remate colocado à entrada da área, de pé esquerdo, após passe de Ronaldo. O português fez o 2-0 pouco depois, ao minuto 61, de grande penalidade [vídeo abaixo].

Já na reta final do jogo, Ronaldo voltou a assistir, de calcanhar, para Higuaín assinar o 3-0 (84m). Dois minutos depois, aos 86, De Ligt concluiu de cabeça um cruzamento de Douglas Costa, para o resultado final.

Com este triunfo, a Juventus chega aos 69 pontos, soma a quinta vitória consecutiva no campeonato e fica, à condição, com sete pontos a mais que a Lazio, que defronta a Fiorentina este sábado, em Roma. A Lecce está no 18.º lugar, em zona de descida, com 25 pontos. Somou a quarta derrota seguida na prova.

Chievo continua a ser a única 'espinha'

Com o golo à Lecce, Cristiano Ronaldo chegou aos 20 clubes italianos aos quais marcou pela Juventus, em 21 possíveis desde a época passada. Só não marcou à Chievo, nos dois jogos que teve ante a formação de Verona, em 2018/2019.