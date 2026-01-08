VÍDEO: Ronaldo marca, mas Al Nassr sofre nova derrota na liga
Al Qadsiah vence por 2-1. Equipa treinada por Jorge Jesus somou um ponto nos últimos nove possíveis e fica a quatro pontos do líder Al Hilal, próximo adversário
O Al Nassr sofreu nova derrota na liga saudita, a segunda e de forma consecutiva, ao perder na receção ao Al Qadsiah, por 2-1, em jogo da 14.ª jornada do campeonato, esta quinta-feira.
Cristiano Ronaldo marcou de penálti e relançou as hipóteses de pontuar para o Al Nassr nos minutos finais, mas o Al Qadsiah conseguiu manter a vantagem e impôs o terceiro jogo seguido sem vitórias na liga à equipa treinada por Jorge Jesus. O Al Nassr somou apenas um ponto nos últimos nove possíveis, depois de ter entrado na prova com dez vitórias seguidas.
Com isto, o líder, Al Hilal, vê confirmado o aumento da vantagem pontual, de um para quatro pontos, face ao Al Nassr, segundo classificado (35 para 31). Horas antes, com um golaço e uma grande assistência de Rúben Neves, o Al Hilal venceu o Al Hazm (3-0).
O triunfo dos visitantes começou a ser construído com um golo do mexicano Julián Quiñones, num lance de autêntica asneira do guarda-redes do Al Nassr, Nawaf Al Aqidi. Fora da área e longe da baliza, Al Aqidi tentou picar a bola por cima do adversário para servir um colega de equipa, mas Quiñones cortou a bola de cabeça e correu para a baliza deserta, fazendo o 1-0 aos 51 minutos.
Ao minuto 67, Quiñones ganhou o lance pela direita do ataque, entrou na área, serviu Mateo Retegui, que viu Al Aqidi defender o remate. Porém, o uruguaio Nahitan Nández, na recarga, dobrou a vantagem da equipa treinada por Brendan Rodgers.
O Al Nassr ainda reduziu a desvantagem com o golo 958 da carreira de Cristiano Ronaldo, de penálti, aos 81 minutos, após mão na bola de Nández em lance com João Félix. Porém, o Al Qadsiah conseguiu manter-se na frente e somar os três pontos.
Na próxima jornada, o Al Nassr visita precisamente o líder Al Hilal, na segunda-feira (17h30), num jogo importantíssimo na luta pelo título saudita.
