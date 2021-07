O futebolista português Cristiano Ronaldo regressou, esta segunda-feira, aos trabalhos com a equipa da Juventus, estando já inserido nos treinos da pré-época 2021/2022 do plantel do emblema transalpino.

Ronaldo já realizou alguns exercícios e corrida em Turim, depois de uma manhã em que foi recebido em apoteose por vários adeptos.

Associado já nos últimos dias a uma possível troca tripla no mercado de transferências, Ronaldo parece estar de pedra e cal na Juventus. Assim o garantiu o vice-presidente Pavel Nedved, que disse que Ronaldo se apresentaria hoje e para ficar no clube com o qual tem contrato até 2022.

A associação de Ronaldo no mercado tem que ver com uma possível saída para o PSG, caso Mbappé fosse para o Real Madrid, o que poderia também ditar uma movimentação de Mauro Icardi dos parisienses para a Juventus.