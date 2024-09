Cristóbal Campos, guarda-redes chileno do San Antonio Unidos, sofreu um grave acidente que o obrigou a uma «amputação traumática» no pé direito, informaram as autoridades de saúde locais.

De acordo com a imprensa chilena, o futebolista formado na Universidad de Chile sofreu o acidente já de madrugada. O carro em que seguia sozinho capotou e entre os vários ferimentos graves, o mais grave foi o que lhe causou a amputação parcial do pé.

Campos foi transferido de imediato para o hospital, onde os médicos conseguiram reconstruir o membro amputado, numa cirurgia que durou mais de quatro horas.

Citado pela imprensa, o médico responsável garantiu que o guarda-redes de 25 anos não corre risco de vida, mas alertou que a situação é «muito dinâmica e que pode mudar em função da gravidade da lesão».

Sobre a reconstrução do pé amputado, Jorge Ibáñez afirmou que «não se pode garantir a viabilidade a longo prazo».

Nas redes sociais, a Universidad de Chile enviou uma mensagem de força a Cristóbal Campos e publicou um anúncio para que as pessoas doem sangue que possa ser útil ao jogador.

Cristóbal Campos, refira-se, passou por Portugal em 2018: jogou na formação do Alcanenense.