O Hajduk Split conquistou, esta quarta-feira, a Taça da Croácia ao derrotar o HNK Sibenik por 2-0 na final.



Com Ferro de início, o vice-campeão croata precisou de 62 minutos para desbloquear o encontro frente ao último classificado. Dario Melnjak fez o 1-0 e Livaja, de penálti, confirmou a conquista da Taça da Croácia, a oitava da história do Hajduk Split.



Refira-se que Ferro, jogador formado no Benfica, foi titular e saiu aos 90+2, três minutos antes do golo de Livaja.