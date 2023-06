O futebolista croata Marko Livaja deixou a concentração da seleção da Croácia, depois de ter sido insultado por adeptos, durante o treino de segunda-feira no estádio do Rijeka, na preparação para a final four da Liga das Nações.

Em nota oficial, esta terça-feira, a Federação de Futebol da Croácia (HNS) explica que Livaja falou com o selecionador Zlatko Dalic e que ambos «concordaram que o incidente criou uma atmosfera desagradável e um ambiente em que era impossível para Livaja concentrar-se na fase final da Liga das Nações.

«Infelizmente, depois de tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, sinto que não estou pronto para dar o meu máximo à seleção e que, ficando, seria apenas um estorvo para a equipa, que merece ter paz durante os preparativos para o jogo nesta competição importante. Agradeço ao presidente e à Federação pelo apoio e espero que os adeptos compreendam este desfecho. A seleção significa muito para mim e espero continuar a fazer parte no futuro», referiu Livaja, citado pela HNS.

Uma gravação feita no estádio mostra os momentos de tensão entre o avançado do Hajduk Split e alguns adeptos.

Por seu turno, e também numa explicação dada a partir dos canais da Federação croata, Dalic lamentou que a situação «tenha chegado a este ponto e que o comportamento inaceitável de alguns indivíduos tenha resultado na perda de um jogador importante para esta competição».

«Entendo o Marko e a gravidade da situação em que ele se encontrava e respeito, depois de tudo, que ele não se sinta pronto para participar na fase final da Liga das Nações. Ele continua nos nossos planos daqui para a frente», garantiu o técnico.

A Croácia defronta os Países Baixos na meia-final da Liga das Nações, no próximo dia 14 de junho, quarta-feira (19h45). No dia 15, pelas 19h45, defrontam-se Espanha e Itália. A final da competição é no dia 18 de junho, domingo (19h45), o mesmo dia do jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares (14h00).