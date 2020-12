O antigo selecionador da Croácia Otto Baric morreu este domingo, aos 87 anos, informou a Federação croata.



Em comunicado, o organismo envia as condolências à família do técnico pela «perda irreparável», sem revelar as causas da morte. Por sua vez, a imprensa local refere que o treinador morreu em consequência da covid-19.

Otto Baric foi o treinador que esteve à frente da Croácia no Euro2004, disputado em Portugal, com aquela seleção a ficar pela fase de grupos, num grupo em que terminou em terceiro, atrás de França e Inglaterra.

O técnico orientou os croatas entre 2003 e 2004, mas foi também selecionador da Áustria entre 1999 e 2001 e da Albânia entre 2007 e 2008.

Na carreira esteve igualmente à frente de vários clubes, nomeadamente Lokomotiv Zagreb, LASK Linz, Rapid Viena, Dínamo Zagreb, Estugarda, Sturm Graz, Casino Salzburgo ou Fenerbahçe, com títulos na Áustria e na Croácia.