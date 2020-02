Jeffrén Suárez está de volta ao ativo.

O antigo jogador do Sporting foi apresentado como reforço do Slaven Belupo, atual sétimo classificado da Liga croata, com contrato válido até 2021.

Atualmente com 32 anos, Jeffrén estava sem clube desde o verão, altura em que deixou o AEK Larnaca, de Chipre.

Formado no Barcelona, o avançado chegou ao Sporting em meados de 2011 e saiu no início de 2014. Somou 39 jogos de leão ao peito e marcou cinco golos.

Depois passou por Valladolid, Eupen e Grashoppers.