Mario Mandzukic anunciou, esta sexta-feira, o final da carreira.



O internacional croata confirmou a retirada através de uma carta escrita do Mario adulto para o Mario que deu os primeiros pontapés na bola no NK Marsonia.



O avançado pendura as botas aos 35 anos e com 230 golos em 574 jogos divididos entre NK Zagreb, Dínamo Zagreb, Wolfsburgo, Bayer Munique, Atlético de Madrid, Juventus, Al-Duhail e AC Milan. O palmarés do atacante impõem respeito: um Mundial de Clubes, uma Supertaça Europeia, uma Liga dos Campeões, duas Bundesligas, duas Taças da Alemanha, cinco Ligas italianas, uma supertaça de Itália, três Taças de Itália, três Ligas e duas Taças da Croácia, uma Liga do Qatar e uma Supertaça de Espanha.



Mandzukic somou um total de 89 jogos pela seleção principal da Croácia e marcou 33 golos, tendo participado no Euro 2012, no Mundial 2014, no Euro 2016 e no Mundial 2018, que os croatas perderam na final contra a França.





«Querido pequeno Mario,



Quando calçaste estas botas pela primeira vez, estavas longe de imaginar o que irias viver no futebol. Irás marcar golos nos grandes palcos e irás ganhar os maiores troféus com os maiores clubes. Irás representar orgulhosamente o teu país e ajudarás a escrever a história do desporto croata.



Irás ter sucesso porque estarás rodeado de boas pessoas: companheiros, treinadores, adeptos, família, agente e amigos que irão estar sempre contigo. Irás estar-lhes eternamente grato!



Acima de tudo, irás ter sucesso porque vais dar sempre o teu melhor. No final, isso será o que te deixará orgulhoso. Irás fazer muitos sacrifícios, mas valerão a pena por todos os momentos incríveis.



Irás ser reconhecido quando te retirares e não irás ter qualquer arrependimento. O futebol fará sempre parte da tua vida, mas terás de abrir um novo capítulo na tua vida.



Aproveita!



PS: Se por acaso jogares contra a Inglaterra no Mundial, está preparado por volta do minuto 109.»