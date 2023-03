O avançado do Benfica Petar Musa estreou-se pela seleção da Croácia no empate com País de Gales (1-1), num jogo da primeira jornada de qualificação para o Euro 2024 que teve um final amargo para os croatas.

No encontro apitado pelo português João Pinheiro, em Split, a equipa de Zlatko Dalic adiantou-se aos 28 minutos, por Kramaric, mas deixou fugir os três pontos nos descontos, quando o estreante Nathan Broadhead fez o golo do empate (90+3m), na sequência de um lançamento lateral.

Antes disso, no início da segunda parte, Musa foi lançado a jogo (53m) e somou a primeira internacionalização ao serviço do seu país.

Mais cedo, a Turquia derrotou a Arménia, por 2-1, numa partida em que teve de operar uma reviravolta.

Um autogolo de Kabak adiantou a Arménia em Yerevan, aos 10 minutos, mas Orkun Kokçu (35m) e Kerem Akturkoglu (64m) deram a volta ao marcador.

Assim, a Turquia sobe ao topo do grupo D, com três pontos. Seguem-se País de Gales e Croácia, ambos com um ponto, enquanto Arménia e Letónia – que ainda não disputou qualquer jogo – continuam a zero.