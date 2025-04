Fabio Cannavaro já não é o treinador da equipa principal do Dínamo Zagreb. Esteve pouco mais de três meses no banco do clube croata, durante 14 jogos competitivos. No entanto, não resistiu aos maus resultados.

A equipa será assumida temporariamente pelo atual treinador-adjunto, Sandro Perkovic, para o resto da temporada, segundo informou o clube nas plataformas oficiais. Cannavaro tinha rendido Nenad Bjelica em dezembro.

O Dínamo está em terceiro lugar à 28.ª jornada, atrás do Rijeka e Hajduk Split praticamente sem hipóteses de ganhar o título croata.

Fabio Cannavaro teve uma bem sucedida carreira como futebolista (Bola de Ouro e campeão mundial em 2006) mas tem tido dificuldades enquanto treinador. Já treinou na China, Arábia Saudita e breves experiências na Udinese e Benevento.