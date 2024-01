É OFICIAL: Perisic foi emprestado pelo Tottenham ao Hajduk Split até ao final da temporada.

O jogador croata estava em final de contrato com os spurs, mas foi agora cedido à equipa onde foi formado.

Esta temporada, Perisic somou duas assistências em seis jogos pelo Tottenham, antes de ter sofrido uma rotura dos ligamentos cruzados do joelho em setembro.

We have reached agreement with HNK Hajduk Split for the loan of Ivan Perisic for the remainder of the season.



Good luck, Ivan! 👊