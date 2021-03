Além das memórias do jogo épico contra o Tottenham, Stefan Ristovski acumulou uma outra lembrança especial: uma camisola do Tottenham autografada por Mourinho. O lateral-direito que está cedido pelo Sporting ao Dínamo de Zagreb fez questão de exibir o presente recebido e deixou elogios ao treinador português.



«O mundo do futebol aprendeu tanto contigo. E eu tive a oportunidade de conhecer e testemunhar a tua grandeza! Obrigado por este momento inesquecível», escreveu o macedónio.



Recorde-se que Ristovsi foi titular no jogo entre o Dínamo e o Tottenham saiu no final do tempo regulamentar.