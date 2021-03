O Supremo Tribunal da Croácia confirmou a pena de prisão ao treinador do Dínamo de Zagreb, Zoran Mamic, por fraude, tendo a sentença motivado a saída do técnico do cargo do clube croata, a três dias do jogo com o Tottenham de José Mourinho, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

«Apesar de não me sentir culpado, como já tinha dito anteriormente, eu resignaria caso a sentença fosse confirmada. Desejo o melhor ao clube», refere Mamic, citado numa nota oficial do Dínamo Zagreb.

Na mesma nota, o Dínamo dá conta de que Damir Krznar, de 48 anos, que já fazia parte do clube, foi «nomeado para o cargo de treinador principal da equipa».

O irmão de Zoran Mamic, o ex-presidente do Dínamo Zdravko Mamic – que está fugido na Bósnia – também foi condenado, após as acusações confirmadas de fraude fiscal e desvio de dinheiro com a transferência de futebolistas.

«O Supremo Tribunal confirmou o veredicto do Tribunal Municipal de Osijek de seis anos e meio de prisão a Zdravko Mamic pelo desvio de 116 milhões de kunas [cerca de 15 milhões de euros] do Dínamo», refere a sentença, publicada pela estação televisiva HRT, que também adiantou a sentença do treinador Zoran Mamic, que foi atenuada em três meses.

«A sentença de Zoran Mamic foi reduzida para quatro anos e 11 meses para quatro anos e oito meses».

Também o antigo diretor fiscal Milan Pernar e o antigo diretor do Dínamo, Damir Vrbanovic, foram condenados. Pernar foi condenado por três anos e dois meses, vendo a sentença reduzida face aos quatro anos e dois meses previstos. Já Vrbanovic foi condenado a três anos de prisão. Ambos foram acusados de evasão fiscal no valor de 12,2 milhões de kunas [cerca de 1,6 milhões de euros] e do desvio de 116 milhões de kunas [cerca de 15 milhões de euros] de transferências de futebolistas do Dínamo.

As transferências de futebolistas envolvem, por exemplo, a do croata Luka Modric, hoje no Real Madrid, quando saiu do Dínamo para o Tottenham em 2008, além da de Mateo Kovacic.

Zdravko Mamic demitiu-se em 2016 dos cargos que ocupava no Dínamo e na Federação Croata de Futebol, depois de as autoridades fiscais terem aberto processos e investigações contra si.