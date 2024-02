O antigo jogador de Benfica e Rio Ave, Filip Krovinovic, reencontrou-se com as boas exibições e com os golos no regresso ao futebol croata.



Após 86 jogos (dez golos e nove assistências) nas primeiras duas temporadas, o médio ofensivo continua a brilhar ao serviço do Hajduk Split. Esta terça-feira, o jogador de 28 anos assinou um golaço a cobrança de um livre direto no duelo frente ao Varazdin, dos quartos de final da Taça da Croácia.



Krovinovic, que brilhou em Vila do Conde, mas teve uma passagem discreta pela Luz, marcou o segundo golo dos cinco que o Hajduk apontou frente ao Varazdin. Veja como foi: