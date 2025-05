O Cruz Azul garantiu a passagem à final da Liga dos Campeões da CONCACAF, depois de bater o Tigres pela margem mínima (2-1 no agregado).

A antiga equipa de Martín Anselmi, atual treinador do FC Porto, triunfou com uma grande penalidade de Ángel Sepúlveda, aos 82 minutos. Na primeira mão, o jogo terminou com um empate a uma bola.

Na final, marcada para o primeiro dia de junho, o Cruz Azul vai defrontar o Vancouver Whitecaps, equipa que eliminou o Inter Miami de Lionel Messi.

De referir que Anselmi deixou o México no final de janeiro e não orientou o Cruz Azul em nenhum dos jogos da Champions.