O Cruz Azul, do México, conquistou a Liga dos Campeões da CONCACAF na noite de domingo, ao vencer o Vancouver Whitecaps, do Canadá, com uma goleada, por 5-0.

No Estádio Olímpico Universitário, na Cidade do México, o Cruz Azul construiu a vitória com quatro golos na primeira parte e um na segunda: marcaram Ignacio Rivero (8m), Lorenzo Faravelli (28m), Ángel Sepúlveda (37m, 50m) e Mateusz Bogusz (45m).

Com este êxito, o Cruz Azul, que tem como treinador Vicente Sánchez – sucessor de Martín Anselmi, que rumou ao FC Porto – igualou o América como o clube mais titulado na prova. É o seu sétimo título na Champions da CONCACAF, depois dos de 1969, 1970, 1971, 1996, 1997 e 2014.

Refira-se ainda que o Cruz Azul garantiu, assim, a presença do Mundial de Clubes de 2029. Al Ahli (Arábia Saudita), Paris Saint-Germain (França) e Pyramids (Egito) são os outros clubes já apurados.

O resumo do jogo: